Ekipler ramazan denetimlerinde, Körfez’de gıda denetimleri sıklaştırıldı

Körfez Belediyesi zabıta ekipleri ramazan dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla unlu mamuller üreten fırın, pastane ve temel ihtiyaçların giderildiği süpermarket, bakkal gibi yerlerde gıda denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler, denetim yetkisindeki iş yerlerinde hijyen, düzen, ruhsat, etiket ve fiyat kontrollerini de yapıyor. Körfez'de faaliyet gösteren, unlu mamul üreten işletmeleri gezen zabıta ekipleri, Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimlerini de gerçekleştiriyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı