Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (5)
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villayla ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesi, Özdil'in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması...
AVUKATININ TALEBİ REDDEDİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villayla ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesi, Özdil'in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdi. Mahkeme, Özdil'in avukatı Özlem Ayazöz'ün talebini reddetti.
Kaynak: DHA
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