İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (5)

Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (5)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villayla ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesi, Özdil'in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması...

Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (5)

AVUKATININ TALEBİ REDDEDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villayla ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesi, Özdil'in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdi. Mahkeme, Özdil'in avukatı Özlem Ayazöz'ün talebini reddetti.

Kaynak: DHA


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT