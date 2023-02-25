Ekiplerin çalışmaları sonucu Konya'da eylem hazırlığı yapan kadın terörist yakalandı!

Diyarbakır ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu eylem hazırlığında olan PKK/KCK üyesi bir kadın ekiplerin yaptığı takip ve incelemeler sonucunda yakalandı.

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Ekiplerin çalışmaları sonucu Konya'da eylem hazırlığı yapan kadın terörist yakalandı!

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu ve eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 1 kadın terörist Konya'da yakalandı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Konya'da eylem hazırlığı yapan kadın terörist yakalandı!

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST YAKALANDI

Konya ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ve İstihbarat Şube Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü üyesi 1 kadın teröristin eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonrası eylem hazırlığında olan teröristin kadının Konya’da olduğu belirlendi. Ekipler, yaptıkları takip sonrası teröristin kaldığı eve baskın düzenleyerek örgüt üyesi 1 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan teröristin, emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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