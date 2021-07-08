Ekmeğe yüzde 25 zam! Fırıncılar isyanda! Artan un fiyatlarına müdahale edilmezse zam kaçınılmaz olacak

İstanbul'da ekmeğe zam iddiaları gündemde. Fırıncılar artan un fiyatlarına tepki göstererek, bu şekilde devam etmesi halinde zammın kaçınılmaz olacağını vurguluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan maliyetlerden dert yandı.

FIRINCILAR ODASI'NDAN TMO'YA ÇAĞRI

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, fırıncılıkta artan maliyetlere değinerek fırıncıların zorlandığını açıkladı. Çetin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) un fiyatlarına bir müdahale gelmezse İstanbul’da ekmeğe yüzde 20-25 oranında zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Son zamanlarda doğalgaz ve elektriğe gelen zammı değerlendiren Çetin, İstanbul’daki fırın ocaklarının yüzde 95’inin enerji kaynağının doğalgaz ya da elektrik olduğunu belirtti.

"FATURALAR GİDEREK ARTIYOR"

Doğalgaz ve elektrik zamlarının faturalara yansıdığını ve bu durumun fırıncı esnafını olumsuz etkilediğini belirten Çetin, 2 bin TL elektrik ve doğalgaz faturası ödeyen bir esnafın yeni gelen zamlarla beraber faturaların 2 bin 300-2 bin 350 TL’e çıkacağını söyledi.

"UN FİYATLARININ REVİZE DİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Çetin, "Un maliyetleri genel maliyetlerimiz içinde yüzde 30-35 bandında yer alıyor. Unun zamlanması demek ekmek maliyetlerinin yüzde 35’ni etkilenmesi anlamına geliyor. Ekmek fiyatlarının otomatik olarak yeniden ayarlanması gerekiyor. Biz burada hükümetten un fiyatlarına bir şekilde destek olmasını beklerken, un fiyatlarının revize edilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Un fiyatlarındaki artışla birlikte maya fiyatlarındaki hızlı yükseliş de fırıncıların maliyetini artırıyor. 2017 yılında kilogram başına 30 liraya satılan maya 2021 yılına gelindiğinde kilogram başına 120 TL’ye oldu.