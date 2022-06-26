Ekmeğe zam devam ediyor! 4 ilimizde daha ekmeğe zam geldi

Peş peşe gelen gıda ürünlerine zam haberleri yapıldı sonrası vatandaşın cebi bir hayli zorlanmaya başladı. Artan fiyatlarla birlikte birçok vatandaş zor durumda kalırken son olarak Van, Kayseri, Erzincan ve Malatya'dan da ekemeğe zam haberleri geldi.

ARTAN FİYATLAR CEP YAKACAK

Van’da 2 lira 50 kuruştan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa çıkarıldı. Kent genelinde daha önce 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 210 gram pide ekmeğinin fiyatı 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, 150 gram Van çöreğinin fiyatı ise 4 liradan 4 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan’da 210 gram ekmek fiyatı 4 TL olarak belirlendi.

Malatya'da 200 gramı 3 TL’den satılan ekmek 24 Haziran’dan itibaren gramaj 200’de sabit tutulup fiyat 4 TL oldu.

Kayseri'de de Pişmiş 200 gram ekmek 3.5 TL, pişmiş 180 gram pide 3.5 TL, pişmiş 360 gram pide 7 TL, pişmiş 120 gram sandviç 3 TL, lavaş pişmişi 150 gram 4 TL, lavaş pişmişi 300 gram 8 TL, kıymalı ve peynirli 200 gram hamurdan pişirme 4.5 TL.