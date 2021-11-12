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Ekmeğe zam geldi mi, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul yeni ekmek fiyatları 2021

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi tarafından alınan kararla 230 gram ekmeğin fiyatına zam geldi. 12 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren geçerli olarak İstanbul’da ekmek fiyatları zamlı olarak satılacak. Bu bağlamda, Ekmeğe zam geldi mi, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz. İşte İstanbul yeni ekmek fiyatları 2021...

Ekmeğe zam geldi mi, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul yeni ekmek fiyatları 2021

İTO Meclisi, dün yaptığı toplantıda ekmek için talep edilen zam kararını kabulüne karar verdi. Bu karar doğrultusunda İTO’ya bağlı İstanbul’daki tüm fırıncılar 230 gram ekmeğe bugünden (12 Kasım 2021)  itibaren zam yapacak. Peki, Ekmeğe zam geldi mi, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? 2021 İstanbul yeni ekmek fiyatları haberimizde...

Ekmeğe zam geldi mi, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul yeni ekmek fiyatları 2021

İSTANBUL’DA EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

230 gram ekmeğin fiyatı İstanbul’da  12 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren 2,5 TL oldu.

Ekmeğe zam geldi mi, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul yeni ekmek fiyatları 2021

SENDİKA BAŞKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli İstanbul'da ekmeğe yapılan zamla ilgili olarak konuştu. Yapılan zammı beklenen bir tarife onayı olarak nitelendiren Keçeli, Meslek komitesinin daha önce müracaatını yaptığını ve beklenti halinde olduklarını kaydetti.

Ekmeğe zam geldi mi, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul yeni ekmek fiyatları 2021

Keçeli, “İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nin dün akşam toplanarak bu kararı aldığını belirtti. Zammın geç kalınmış bir karar olduğunu vurgulayan Keçeli, buğday fiyatlarının sürekli yükseldiğini, bunun engellemesi gerektiğini belirtti. Buğday fiyatları ne zaman artarsa un fiyatları da artacaktır dedi.

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