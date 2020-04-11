Ekmeğin fırından polisler alıp getirdi

SAKARYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Ekmek almak için polisten yardım isteyen Fevzi Türkoğlu'nun bu talebi yerini getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde aralarında Sakarya'nın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar gece fırın ve marketlere akın etti. Yasağın başlamasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda denetim yaparak dışarıda olanları uyardı.

Adapazarı Atatürk Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan polis ekibini gören Fevzi Türkoğlu, evinin önüne çıkarak polis memurlarından yardım istedi. Sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını belirten ve ekmeği olmadığını söyleyen yaşlı adamın talebi polisler tarafından hemen yerine getirildi. Yaklaşık 500 metre ileride bulunan fırından ekmek alan polisler, yaşlı adama ekmeğini teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA