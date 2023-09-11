Ekmek almak için evden çıkan emekli kayıp öğretmen ölü bulundu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 gün önce ekmek almak için evden çıkan 74 yaşındaki emekli öğretmen evinin yakınlarında bu sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ekmek almak için evden çıkan emekli kayıp öğretmen ölü bulundu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 gün önce ekmek almak için evden çıkan 74 yaşındaki emekli öğretmen evinin yakınlarında bu sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.

Elmelı ilçesi Yeni Mahalle'de eşiyle birlikte yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen Hıdır Erol, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde eşine ekmek almaya gideceğini söyleyip evden ayrıldı. Hıdır Erol'un aradan geçen süre içinde eve gelmemesi üzerine eşi çocuklarına haber verdi. Yakınları, yaşlı adamın evden çıkarken yanına aldığı cep telefonuna ulaşamayıp cevrede yaptığı arama çalışmalarından da sonuç alamayınca 155 çağrı merkezini arayıp kayıp ihbarında bulundu. Hıdır Erol'un polis tarafından arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Erol'un evden ayrıldıktan sonra mahalledeki son görüntüsü bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ailesinin polise haber vermesiyle başlayan arama çalışmaları devam ederken acı haber geldi. Bu sabah saatlerinde ailesinin çevredeki güvenlik kameralarından yaptıkları takiple arama çalışmalarını sürdürürken evine 300 metre mesafedeki atıl bir evin bahçesinde ölü olarak bulundu. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Hıdır Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hıdır Erol'un cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Elmalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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