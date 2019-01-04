Ekmek almaya giden çocuğu istismar eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

Başakşehir'de ekmek almak için evden çıkan 14 yaşındaki B.Y.'yi istismar eden sanık Murat Ş.'nin davası karara bağlandı. Mahkeme heyetince sanığın 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Murat Ş. aldığı uyuşturucu madde nedeniyle olayı hatırlamadığını söyledi ve "çok pişmanım" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Başakşehir'de 25 Haziran 2018 tarihinde evinden ekmek almak için çıkan 14 yaşındaki B.Y., marketten dönerken Murat Ş. (29) tarafından takip edildi. Evine yaklaştığı esnada sanık Murat Ş.'nin, mağdur B.Y.'ye arkadan sıkıca sarıldığı ve yol üzerinde bulunan çalılık alana doğru götürerek yere yatırmaya çalıştığı bilgisine yer verildi. İddianamede ayrıca mağdur çocuk B.Y.'nin bağırarak sanık Murat Ş.'nin elinden kurtulup şüpheliye tepki gösterdiği, şüphelinin bunun üzerine kaçtığı aktarıldı.

Olaydan iki hafta sonra yakalanan şüpheli Murat Ş.'yi mağdur çocuğun teşhis ettiğinin anlatıldığı iddianamede, sanık Murat Ş.'nin olayı gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu kabul ederek pişman olduğu söylediği bilgisi de yer aldı. Ayrıca iddianamede Murat Ş.'nin olay yerinde bulunan güvenlik kamerasını da bozmak istediğine yer verildi.

Olaya ilişkin Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Ş. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık: "Çok pişmanım"

Savunmasını yapması için söz verilen sanık Murat Ş. olay esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve mağdur B.Y.'ye neden sarıldığını hatırlamadığını söyledi. Murat Ş., "Uyuşturucu maddenin etkisi altında bu suçu işledim, çok pişmanım. Affınıza sığınarak tahliyemi istiyorum. Ben böyle olmasını istemedim, küçük yaşta babamı ve kısa bir süre önce annemi kaybettim" dedi.

Sanık ifadesinin devamında böyle bir suç işleyeceğini bilse uyuşturucu madde kullanmayacağını söyleyerek "Ben bugüne kadar kimseye bir saygısızlık yapmadım, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Murat Ş.'nin olay tarihinde 15 yaşından küçük mağdureye yönelik olarak cinsel istismar suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işlenme biçimi, suç kastının yoğunluğu, meydana gelen tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak mahkemece sanığın 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Cezanın failin geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alan mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İHA