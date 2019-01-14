Ekmek arası uyuşturucu

Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, tantuni yapımında kullanılan lavaş ekmeklerin arasına gizlenmiş halde 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araçta arama yapan jandarma ekipleri, otomobil içerisine gizlenmiş poşetler içerisinde tantuni yapımında kullanılan lavaş ekmekler arasında 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA