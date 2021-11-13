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Ekmek arası uyuşturucu! Böyle gizleme yöntemi görülmedi!

Adıyaman Gölbaşı'nda yapılan aramalarda ekmek içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Ekmek arası uyuşturucu! Böyle gizleme yöntemi görülmedi!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada somun ekmek arasına gizlenmiş 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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