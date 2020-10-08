Ekmek bıçağını kızgın ateşte ısıtıp eşine işkence yapmıştı! Skandal olayda yeni gelişme

2 Ekim Cuma günü Sancaktepe'de iki çocuğunun annesi Eda Akın'a ekmek bıçağını kızgın ateşte ısıtıp işkence yapan ardından da gittiği Kahramanmaraş Afşin'e giden Mert Akın burada gözaltına alındı.

Mert Akın, eşi tarafından aldatıldığını iddia ederek "Bu nedenle eşimle tartışmaya başladık. Oklavayla kafama vurdu bende kendisini darp ettim. Kesinlikle kesici bir alet kullanmadım. Asla şiddetle vurmadım, çünkü çocuklar yanımızdaydı. Arkadaşımı aradım geldi beni aldı. 4-5 saat dışarıda dolaştık. Eve geldiğimde eşimin yüzünün mor ve her yanının yanık olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda bana anlatamayacağını çünkü başının belaya gireceğini söyledi. Israrla kimin yaptığını sordum fakat cevap vermedi" dedi.

Mert Akın, “Ambulans geldi. Yetkililer eşimi tek başına götürmek istediler. Eşim tek başına gitmek istemedi. Sağlık ekiplerini gönderdik. Ben eve döndüm" dedi.

"EŞİMİ KİMİN BU HALE GETİRDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Mert Akın, eşi Eda Akın'ı hastaneye götürüldüğünü ve sonrasında da fotoğrafları ve videoyu gördüğünü ifade etti.

Mert Akın, “Doğru olmayan yazılar yazmışlardı. Medyada doğru olmayan yazıları yazanlardan şikayetçiyim. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle eşimi bıçakla yaralamadım, tehdit etmedim. Eşimi kim neden bu hale getirdi bilmiyorum. Eğer eşime işkence yapmış olsaydım olay günü kaçardım" dedi.

"EŞİMİ YARALAMADIM"

Mert Akın, emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, “Kasten yaralama" ve “Eşe karşı eziyet" başlatılan soruşturma kapsamında SEGBİS sistemi ile ifade verdi.

Savcılık, ifadesinin ardından Mert Akın'ı atılı suçlardan tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mert Akın'ı, SEGBİS sistemi yaptığı savunmada kendisini aldattığı için eşiyle tartıştıklarını iddia ederek, “Eşimi yaralamadım" dedi.

"DELİLLERİ YOK ETMEMESİ İÇİN TELEFONUNU ALDIM"

Eşinin telefondaki delilleri yok etmemesi için onun telefonunu aldığını söyleyen Mert Akın “Eşim beni aldattığını kabul etmektedir. Ben jandarmaya kendim teslim oldum, kaçmadım. Ben eşimi yaralamış olsam bende de yara izleri olurdu. Ben kendime ve eve zarar verdim, eşime zarar vermedim. Suçsuzum, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Mahkeme Mert Akın'ı, “Kasten yaralama" ve “Eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Dün, Twitter'da paylaşılan bir görüntü kadına yönelik şiddeti tekrar gözler önüne sermişti. Yapılan paylaşımlarda Eda Akın adlı kadının eşi Mert Akın tarafından şiddete uğradığı iddia edilmişti.

Kan donduran görüntünün yer aldığı paylaşımlarda Mert Akın'ın eşi Eda Akın'a işkence ve şiddet uyguladığı ifade edilerek Mert Akın'ın ekmek bıçağını kızgın ateşte ısıtıp eşi Eda Akın'ın vücudunu dağladığı belirtilmişti.

Bir Twitter kullanıcısı gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

"Eda Akın kocası Mert Akın tarafından her gece bu şekilde işkence görüyor, ekmek bıçağını kızgın ateşte ısıtıp kadının vücudunu dağlamış #MertAkınTutuklansın"

Görüntünün paylaşılmasının ardından çok sayıda Twitter kullanıcısı Mert Akın Tutuklansın hashtag'ini kullanarak paylaşım yapmıştı.

#MertAkınTutuklansın hashtag'in kullanan Twitter kullanıcıları tepkilerini dile getirmişti.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:

- İnsanlığımdan utandım.

- Ya siz ne çeşit varlıksınız? Kadının haline bak ya! Allah topunuzun belasını versin, artık rahat bırakın kadınları.

- Bu ne ya! Ulan nasıl bir şey bu, lanet olsun sizin insanlığınıza. İçim yandı. Allah belanızı versin, bir bittin artık şerefsiz adiler. Nasıl yapılır, vahşet bildiğin...

- Sahi, erkek kadını kime karşı koruyordu

- Kadın dediğin çığlık değil kahkaha atmalı!

- Bıktık artık yeter! Daha ne kadar böyle sürecek? Gerekenler ne zaman tam olarak yapılacak? #EdaİcinAdalet istiyoruz. Umarım bir gün sosyal medyadan adalet aramadan da gerekenler yapılır. #MertAkınTutuklansın

- Mert Akın bu. Bu caniyi görmeyen kalmasın

- Bu şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmalı ve en ağır cezayı almalıdır.

Hukuku uygulayın. Bizler bu işkenceci zihniyetin ve saldırgan erkekliğin kadın üzerindeki tahakkümünü saldırısını ifşa etmeye devam edeceğiz.