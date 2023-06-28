Ekmek fiyatlarına bu kez zam değil indirim geldi! O ilde 3 TL'ye satılacak

Son günlerde ekmek fiyatlarıyla ilgili haberler gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak bu seferki haber oldukça sürpriz bir şekilde ekmek fiyatlarının düştüğünü bildiriyor. Yapılan açıklamaya göre, ekmek fiyatları 3 TL seviyesine gerilemiş durumda. İşte indirimin ayrıntıları...

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Ekmek fiyatlarına bu kez zam değil indirim geldi! O ilde 3 TL'ye satılacak

Mersin'in Tarsus Belediyesi, ekmeğe yapılan zam haberlerinin ardından olumlu bir adım atarak en ucuz ekmeği satan Halk Ekmek fırınında fiyatları düşük tutacağını duyurdu. Belediye Başkanı Bozdoğan, yapılan açıklamada, hijyenik ortamda üretilen 210 gramlık ekmeklerin, artan maliyetlere rağmen vatandaşların sofrasına 3 TL'den ulaştırılacağını belirtti.

EKMEĞE İNDİRİM VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

ekmek

Başkan Bozdoğan, ekmek fiyatlarının halkı zorladığını ve bu duruma karşın belediye olarak nasıl destek olabileceklerini düşündüklerini ifade etti. Tüm bunların sonucunda, fiyat artışlarının yaşandığı bir dönemde dahi halkın cebine destek olabilmek için ekmek satışlarını düşük tutmayı tercih ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı, dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak askıda ekmek uygulamasını hayata geçirdiklerini ve ücretsiz ekmek dağıttıklarını da belirtti. Ayrıca, glüten sorunu yaşayan vatandaşlar için glütensiz ekmeklerin de ulaştırıldığı bilgisini paylaştı.

Tarsus Belediyesi'nin attığı bu adımların, halka destek olma amacı taşıdığı ve ekmeğin daha uygun fiyatlarla temin edilebilmesine katkı sağladığı vurgulandı. Başkan Bozdoğan, ilerleyen süreçte de halka destek olmaya devam edeceklerini ve her zaman vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti.

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