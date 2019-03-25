Ekmek Kebabı nasıl yapılır? Ekmek Kebabı tarifi...

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Ekmek Kebabı'' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ekmek Kebabı ise merak konusu oldu. Ekmek Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Ekmek Kebabı İşte tarifi...

EKMEK KEBABI NASIL YAPILIR?

EKMEK KEBABI MALZEMELER

300 gr kıyma

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 adet yeşil ve kırmızı biber

1 adet domates

Tuz, karabiber ve toz kırmızı biber

4-5 dilim ekmek

3 adet patlıcan



Üzeri için;

1-2 diş sarımsak

1 kase yoğurt

Sosu için; 1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı pul biber



Ekmek Kebabı Yapılışı

Ekmek kebabı yapmak için uygun bir tavada kıymayı kavuralım.

Sıvı yağında küp küp doğranmış soğanı, küçük küçük doğranmış yeşil ve kırmızı biber ekleyip, kavurmaya devam edelim.

Küp küp doğranmış domatesi de ekleyerek suyunu çekinceye kadar pişirelim.

Son olarak tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ilave edip karıştıralım.

Servis kabına doğranıp fırınlanmış 4-5 dilim ekmeği alalım.

Üzerine küp küp doğrayıp kızarttığımız patlıcanları da yerleştirelim.

Patlıcanların üzerine hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızı borcama alıp yayalım.

Son olarak sarımsaklı yoğurdunu döküp, tereyağın da kızdırdığımız biberi de üzerine ilave ederek servis edelim.



