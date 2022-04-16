Ekmek Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ekmek Satış Elemanı görev tanımı nedir, Ekmek Satış Elemanı ne iş yapar, Ekmek Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ekmek Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ekmek Satış Elemanı Tanımı;

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Ekmek Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ekmek Satış Elemanı Maaşları

Ekmek Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ekmek Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ekmek Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.19

Meslek Adı :

Ekmek Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fırınlarda, ekmek büfelerinde ve diğer ekmek satışı yapılan yerlerde, ekmek satışı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ekmek Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış yapılmak üzere gelen ekmek çeşitlerini teslim almak, raflara, tezgahlara yerleştirmek,

b) Ekmek çeşitlerinin üzerlerine özelliklerini ve fiyatlarını belirten etiketler koymak,

c) Müşterileri güler yüzle karşılayıp müşterinin istediği normal, kepekli, köy ekmeği, Trabzon ekmeği, tuzsuz ekmek, çavdar ekmeği, tost, sandviç, hamburger ekmeği gibi ekmek çeşitlerinde isteği miktarda paketleyerek müşteriye vermek,

d) Satışı yapılan ekmeklerin ücretini almak, fişini düzenleyerek vermek, e) Müşterilerin memnuniyet ve şikayetlerini almak, yetkililere iletmek,

f) Bayatlamış ve satılamayacak durumda olan ekmekleri ayırmak satışını yapmamak,

g) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

h) Ekmek stoklarını kontrol etmek, stoklar azaldığında temin edilmesini sağlamak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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