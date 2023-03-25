Ekmek satma kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Adana'da ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Ekmek satma kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi, Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet T., mahallede seyyar olarak ekmek sattığı gerekçesiyle market sahibi Zübeyir A. (44) ile tartıştı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Akşam saatlerinde Mehmet T., kayınbiraderi Mahmut Taş'ı (29) da yanına alıp, Zübeyir A.'nın iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarafların birbirine tabancalarla ateş açması sonucu Mahmut Taş ve Zübeyir A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mahmut Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Zübeyir A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet T.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Elazığ'da korkutan kaza: Tır kamyona çarptı
Elazığ'da korkutan kaza: Tır kamyona çarptı
Aydın'da FETÖ üyesi yakayı ele verdi
Aydın'da FETÖ üyesi yakayı ele verdi
Depremzedeler için örnek çalışma: İhtiyaca göre üretip gönderiyorlar
Depremzedeler için örnek çalışma: İhtiyaca göre üretip gönderiyorlar
Bursa'da pes dedirten anlar: Drift attı, 20 bin TL ceza yedi
Bursa'da pes dedirten anlar: Drift attı, 20 bin TL ceza yedi
Son Haberler
Tuvalet kağıdında büyük indirim başladı! O market stokta ne var ne yok boşalttı: Fiyatı gören üçer üçer alıyor!
Tuvalet kağıdında büyük indirim başladı! O market stokta ne var ne yok boşalttı: Fiyatı gören üçer üçer alıyor!
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 3. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 3. gün iftar menüsü
Ekmek satma kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var
Ekmek satma kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem
ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye getirildi!
ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye getirildi!
Çok Okunanlar
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Ekmek satma kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var
Ekmek satma kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var
Bursa'da pes dedirten anlar: Drift attı, 20 bin TL ceza yedi
Bursa'da pes dedirten anlar: Drift attı, 20 bin TL ceza yedi
Depremzedeler için örnek çalışma: İhtiyaca göre üretip gönderiyorlar
Depremzedeler için örnek çalışma: İhtiyaca göre üretip gönderiyorlar
Ev sahibi kiracının evden çıkmasını istedi! Kiracı ise silahla vurarak ev sahibini öldürdü!
Ev sahibi kiracının evden çıkmasını istedi! Kiracı ise silahla vurarak ev sahibini öldürdü!
Kılıçdaroğlu'na "HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?” sorusu soruldu! Güvenlik güçleri müdahale etti!
Kılıçdaroğlu'na "HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?” sorusu soruldu! Güvenlik güçleri müdahale etti!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”