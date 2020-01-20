Ekmek tekneleri yanan esnafa Başkan Eroğlu’ndan destek sözü

Tokat'ta 21 dükkanın içinde bulunduğu Yazmacılar Sitesindeki yangın sonrasında esnafla bir araya gelen Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, mağdur durumdaki esnafların yaralarını saracaklarını söyledi.

Tokat'ta kent merkezinde bulunan Yeniyurt Mahallesindeki Yazmacılar Sitesinde önceki sabah başlayan yangın Tokat Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülmüştü. İlk belirlemelere göre yazmaların kurutulması için yakılan sobadan çıktığı tahmin edilen yangının, kumaşlara ve boyalara sıçramasıyla sitesindeki tüm işyerleri yangından zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı yangın sonrasında, esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mağdur durumdaki esnafları ziyaret etti. Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada, "Dün sabah 6 civarında başlayan elim bir yangınla uyandık. Şahsım adına halen olayın tesiri üzerimde. Sabah erken saatlerinde başlayan yangın, hepimizi derinden üzdü. Hepimiz birlikte bu yaraları saracağız. Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla ortaklaşa elimizi taşın altına koyarak, Tokat'ın sembolü olan, Tokat'a değer katan esnaflarımızın yanlarında olacak, bu işi saracak ve yoluna koyacağız. Tokat yardım edenler, yardım etmeyi sevenler diyardır. Bizler de tüm Tokatlılar olarak burada esnafımın her daim yanında olacağız. Tesellimiz herhangi bir cana bir şey olmamasıdır. Tüm esnaflarımıza geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Tokat Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan da zarar gören esnaflar için bir yardım kampanyası başlatılması fikrini ortaya koymuş ve bu fikri kamuoyuyla paylaşmıştı. Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, bünyesindeki tüm odalarla birlikte bu çağrıya destek olacaklarını ilan ederek, gerekli yazışmalara başladıklarını ve kampanyaya ulusal bir yapı kazandırmak istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA