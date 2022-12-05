Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu'dan Galip Aykaç'a ağır sözler!

Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu, yaptığı açıklamalarından dolayı BİM CEO'su Galip Aykaç hakkında konuştu.

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Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu'dan Galip Aykaç'a ağır sözler!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin zincir marketlere yönelik yaptığı açıklamalarından sonra skandal bazı açıklamalarda bulunan BİM CEO'su Galip Aykaç, gündemde büyük tepki görmesinden sonra görevinden istifa etmişti. O açıklamalar sonrasında Ekmek Üreticileri Sendika Başkanı Murat Kavuncu, Aykaç için ağır sözler kullandı.

Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu'dan Galip Aykaç'a ağır sözler!

NE OLMUŞTU?

Galip Aykaç, Devlet Bahçeli'nin zincir marketler hakkındaki "Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyim. Zincir marketlerin FETÖ'yle irtibatı araştırılması gerekmekte. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemeli" ifadeleri sonrasında "Bre ahlaksızlar, densizler, sizlere sizin tonunuzla cevap vereceğim" şeklinde konuşmuştu.

İSTİFA ETTİ

Tepki çeken açıklamaları sonrasında Şok Marketler Yönetim Kurulu’nca istifaya çağrılan BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu'dan Galip Aykaç'a ağır sözler!

"NE CUMHURBAŞKANIMIZI NE DE DEVLET BAHÇELİ'Yİ KİMSEYE YEM ETTİRMEYİZ"

Murat Kavuncu da Aykaç'a yönelikTürkiye "Cumhuriyeti devletini ne kimseye kaptırırız ne de böyle üç beş tane kansıza şerefsize genel başkanımıza laf söyletecek şekilde hiç kimseyi kabullenmeyiz. İki gündür tüm teşkilatlarımız, arkadaşlarımız, sanayicilerimiz, üreticilerimiz çılgına döndük. Sen kimsin lan yavrum. Bu milletin sırtından para kazanıyorsun. Bunların içinde ömrünü ülküsüne, devletine, milletine vatanına adamış, bedelini en ağır şekilde ödemiş ve Murat Kavuncu ve ekibi bizler de varız. Gece gündüz 24 saat çalışıyoruz. Biz devletimiz, ülkemiz, bayrağımız, sancağımız için çalışıyoruz. Türkiye'ye değer katmak adına çalışıyoruz. Sen kalkıyorsun burada bize racon kesiyorsun. Seni o avarelerinle beraber, mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız. Sektörde aynı alanda faaliyet gösteren bir grubuz. Tüm BİM mağazalarındaki ekmeğini keserim senin. Ne Sayın Cumhurbaşkanımız ne de Sayın Devlet Bahçeli'yi kimseye yem ettirmeyiz." açıklamalarında bulundu.

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