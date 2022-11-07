Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan skandal ifade: "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir"

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında skandal bir ifade kullanarak," Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'un sunduğu HT360 programında skandal yaşandı. Ekmek fiyatlarının konuşulduğu programa bağlanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan skandal ifade: Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir

Sözlerini sürdüren Kolivar, " Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir." ifadesini kullandı.

Söz konusu ifade sonrası sunucu Afşin Yurdakul araya girdi. Kolivar sözlerine devam ederek "Bu bilimsel, bir şey konuşuyorum. Ezber konuşmuyorum ben. Türkiye'de ekmek kişi başı tüketim 210 kg. İsveç, Norveç, Danimarka, japonya'da 45-50 kg." diye konuştu.

Kolivar skandal bir ifade kullanarak, "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. " dedi.

Bunun üzerine sunucu Afşin Yurdakul araya girerek Kolivar'ın sözlerine müdahale etti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan skandal ifade: Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir

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