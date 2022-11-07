Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan skandal ifade: "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir"

Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'un sunduğu HT360 programında skandal yaşandı. Ekmek fiyatlarının konuşulduğu programa bağlanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Sözlerini sürdüren Kolivar, " Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir." ifadesini kullandı.

Söz konusu ifade sonrası sunucu Afşin Yurdakul araya girdi. Kolivar sözlerine devam ederek "Bu bilimsel, bir şey konuşuyorum. Ezber konuşmuyorum ben. Türkiye'de ekmek kişi başı tüketim 210 kg. İsveç, Norveç, Danimarka, japonya'da 45-50 kg." diye konuştu.

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Kolivar skandal bir ifade kullanarak, "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. " dedi.

Bunun üzerine sunucu Afşin Yurdakul araya girerek Kolivar'ın sözlerine müdahale etti.