Ekmek ve sigara sadece bakkallarda mı satılacak? TESK Başkanı Palandöken duyurdu: Yasa Meclis'te!

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nın 27. Olağan Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu.

Devletin en üst kademeleriyle görüştüğünü söyleyen Palandöken, yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu zincir marketlerin ekmek ve sigara satamayacağını ifade etti.

MESLEKTE 25 YILINI DOLDURAN BAKKALARA PLAKET VERİLDİ

Ankara Ticaret Odası Congresium’da yapılan Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Oda Başkanı ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Alparslan Aydın ve Ramazan Yalçın başkanlığa aday oldu.

Blok liste ile yapılacak seçim öncesinde genel kurulda gelir-gider bilançosu okundu ve oylanarak, kabul edildi. Meslekte 25 yılını dolduran bakkallara Palandöken tarafından plaket verildi.

Başkanlığa aday olan Alparslan Aydın, yapacağı hizmetlerden bahsederek, “Toptancım sitesi kurarak bütün bakkalların ulaşamadığı ürünleri çok rahatlıkla internet sitesinden ulaştıracağız” dedi. Aydın, oda olarak özel ürünler üreteceklerini ve bakkallara sattıracaklarını dile getirdi.

Başkanlığa aday olan Özgür Aybaş, Ankara esnafının sorunlarının uzun zamandır “görmezden gelindiğini” söyleyerek, “Yıllardır zincir marketler sorunuyla ilgili bir adım bile atılmadı” dedi. Aybaş, zincir marketlerin her yere şube açması nedeniyle birçok esnafın kepenk kapattığını belirterek, “Yarım ağızla söylenen birkaç cümle dışında bir çalışma yapılmadı. Zincir marketlerin ruhsatlarını veren belediyeler ile görüşme yapıldı mı?” diye sordu.

"ESNAFIN BORÇLARIYLA ALAY EDİYORLAR"

“Oda başkanlığı binlerce esnafın sorunlarını çözme yeridir, ego tatmin yeri değildir” diyen Aybaş, oda başkanlarına “Esnafın borçlarıyla alay etmektedirler” diye eleştiride bulanarak, esnafın kredi borçlarıyla kurtulamayacağını kaydetti.

Başkanlığa aday olan Ramazan Yalçın, sorunlarını anlatacak kapı bulamadıklarını söyleyerek, “40 yıldır süregelen bir alışkanlığı yıkmak için toplandık. Ya geldiği gibi gidecek ya da birlik olup yükseleceğiz. Firmalar ve zincirler bizleri tıpkı değirmenin iki taşı arasına sıkışmış buğday tanesi gibi ezerek, ziyafet çekmenin peşindeler… Nasıl olur da dükkanımdaki aynı ürünü zincirler bize geliş fiyatının altında satmaktadır. Ya da firmalar neden bize pahalı vermektedir. Nasıl olur da en vahimi sorumlular halen bizlerin başında durabilmektedirler. Bizim çektiğimiz acılara ortak olmayanlar bizi yönetemez” diye konuştu.

Mevcut Başkan Palandöken ise adaylık konuşmasında, “Bakkalı bakkal yönetecek diyor, o arkadaşımıza sorsanız iki yıl oldu mu dükkanı açalı. Ben 60 yıldır Cebeci’de bakkalım. Yönetiyorum… Hayatımın büyük bölümünü sizlerle paylaşıyorum. Bu mesleğin en üst kademesine gelmiş bir arkadaşım” dedi.

"BU ÜRÜNLERİ YALNIZCA BAKKALAR SATACAK"

Bakkalların sorunlarını gündemde tuttuğunu belirten Palandöken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yapacağız diyorlar ama ben zaten bunları yaptım. Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis’te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım”