Ekmekçilerin gülümseten "ekmekçi geldi" anonsları

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ekmek dağıtımı 31 ilde sorunsuz şekilde devam ediyor. Antalya'da megafondan "ekmekçi geldi" anonsu ile nostalji yaşayan mahalle sakinleri, gülmekten kendini alamıyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yasak kapsamı dışındaki fırın işletmeleri ekmek üretimine devam ederken ,fırın çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların evlerine ekmek dağıtımı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasak kapsamındaki illerde ekmek dağıtımının vali ve kaymakamlar tarafından yapılan planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başlatıldığı, dağıtımın sorunsuz şekilde ilerlediği belirtildi.

"Ekmek lazım mı dayı?"

Diğer tüm illerde olduğu gibi Antalya'da da vatandaşlar eski günlerde olduğu gibi mahallelerde megafonla gezen araçları görünce nostalji yaşıyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde kendi araçları ile ekmek dağıtımına çıkan ekmekçinin anonsları mahalleliyi gülme krizine soktu. "Ekmekçi geldi" diye bağıran ekmekçi, adeta bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Ekmekçi yanından geçtiği bir vatandaşa da megafonla "Ekmek lazım mı dayı" diye yüksek sesle anons yaptı.

Kaynak: İHA