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  3. Ekmekteki hile ortaya çıktı! Denetimlerde bir çok fırının eksik gramajlı ekmek ürettiği ortaya çıktı!

Ekmekteki hile ortaya çıktı! Denetimlerde bir çok fırının eksik gramajlı ekmek ürettiği ortaya çıktı!

İstanbul Bahçelievler'de fırınlara gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir fırında yasal olarak 230 gram olması gereken ekmeğin 200 gram olduğu belirlendi.

Ekmekteki hile ortaya çıktı! Denetimlerde bir çok fırının eksik gramajlı ekmek ürettiği ortaya çıktı!

Bahçelievler'de sabah saatleri zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri, gramaj ve hijyen konusunda fırınları denetledi.

Belediye ekipleri fırınların temiz ve hijyenik olmasına dikkat ederken çalışanların ise maske ve eldiven takıp takmadığını tespit etti.

Ekmekteki hile ortaya çıktı! Denetimlerde bir çok fırının eksik gramajlı ekmek ürettiği ortaya çıktı!

GRAMAJDA HİLE

Belediye ekipleri fırından yeni çıkan ekmekleri teraziye alarak gramajlarını kontrol ettiler. Denetimlerde yasal olarak 230 gram olması gereken ekmeğin 200 gram olduğu belirlendi. Yine aynı fırında tartılan bazı ekmeklerin de 205 gram olduğu tespit edildi. Zabıta ve gıda mühendisleri tarafından ekmeğin belirlenen sınırın altında düşük gramajla satıldığına dair tutanak tutuldu.

Tutanağın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’ne gönderileceği ve fırına uygulanacak cezanın müdürlük tarafından belirleneceği öğrenildi.

Ekmekteki hile ortaya çıktı! Denetimlerde bir çok fırının eksik gramajlı ekmek ürettiği ortaya çıktı!

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimi gerçekleştiren zabıta müdürü Ali Püskül “Gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıyoruz. Gündüz zaten denetimler devam ediyor. Bizde bu sabah gidebildiğimiz kadar fırına gidicez. Zaten 10 gündür gündüz denetimlerimiz devam ediyor. Bizim bölgemizde durum iyi sadece gramaj konusunda bir kaç yer var onun dışında normal. Tutanak tutuyoruz sanayi ticaret il müdürlüğüne gönderiyoruz onlarda işlem yapıyorlar. Hijyende sıkıntı olduğu durumlarda İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tutanaklarımızı gönderiyoruz” dedi.

Ekmekteki hile ortaya çıktı! Denetimlerde bir çok fırının eksik gramajlı ekmek ürettiği ortaya çıktı!

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