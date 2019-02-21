EDİRNE (AA) - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsünde "Eko-Okullar Doğa Dostu Nesiller" etkinliği düzenlendi.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsünde düzenlenen etkinlikte, Edirne Plevne İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında çeşitli bilgiler verildi.

Öğrenciler tarafından merak edilen soruların cevaplandığı etkinlikte, 70 öğrenciye tohumlar hakkında bilgi verildi, böcek müzesindeki böcekler tanıtıldı, enstitü bahçesinde ıhlamur ve kızılcık ağacı dikimi gerçekleştirilerek mikroskopta bitki paraziti organizmaları incelemeleri sağlandı.

Etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut katıldı.

Kaynak: AA