Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor: 0-3

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Murat Altan (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (x) - Canberk (xx), Trtovac (x), Ali Keten (xx), Alberk (xx), Mustafa (x), Taşkın (x), Murat Erdemir (x), Mehmet (x) (Dk. 72 Murat Elkatmış x), Sikiru (x) (Dk. 64 Hüseyin x), Ali Özgün (x) (Dk. 71 Halil İbrahim x)

GİRESUNSPOR: Fachini (xxx)- Uğur (xx), Numan (xxx), Ahmet Kesim (xx), Muhammed (xx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 82 Mehmet Taş), Foguinho (xx) (Dk. 60 Mehmet Güven x), Bekir (xxx), Landel (xxx), Rusescu (xxx) (Dk. 84 Özgürcan x), Del Valle (xxxx)

GOLLER: Dk. 9 ve Dk. 90+5 Del Valle, Dk. 84 Özgürcan (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Foguinho, Landel (Giresunspor) - Taşkın (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk devresini Play-Off potasında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, ikinci yarının açılış karşılaşmasında evinde Giresunspor'a 3-0 mağlup oldu. Konuk takım 9'uncu dakikada Del Valle ile perdeyi açarken, ilk 45 dakikalık bölümü 1-0 önde bitirdi. Maçın 84'üncü dakikasında sahne alan Özgürcan, yeşil-beyazlıların ikinci golünü kaydetti. Son sözü uzatmada yine Del Valle söyledi. Bu sonuçla Menemenspor 28 puanda kalırken, Giresunspor ise puanını 24'e yükseltti.

9'uncu dakikada konuk Giresunspor öne geçti. Bekir'in pasıyla soldan ceza sahasına sokulan Del Valle'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

10'uncu dakikada Mustafa'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

15'inci dakikada Sikiru'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Murat Erdemir'in şutunda kaleci gole izin vermedi.

35'inci dakikada Uğur'un sağdan ortasında Landel'in yakın mesafeden kafa şutunda top az farkla dışarı gitti.

55'inci dakikada hızlı gelişen Menemenspor atağında Sikiru sert vurdu, Giresunspor kalecisi Fachini meşin yuvarlağı köşeden çeldi.

68'inci dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rusescu'nun şutunu kaleci Selmani son anda köşeden çıkardı.

78'inci dakikada seri çalımlarla Menemenspor ceza sahasına giren Del Valle'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

84'üncü dakikada Giresunspor farkı 2'ye çıkardı. Landel'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Özgürcan plase bir vuruşla fileleri sarstı: 0-2.

90+5'inci dakikada ceza sahasına giren Del Valle skoru belirleyen golü kaydetti: 0-3.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA