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Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor'u konuk edecek

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de 1. hafta deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona çok iyi giriş yapan Ekol Göz Menemenspor, yarın Hatayspor'u misafir edecek.

Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor'u konuk edecek

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de 1. hafta deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona çok iyi giriş yapan Ekol Göz Menemenspor, yarın Hatayspor'u misafir edecek.

Passolig gişelerinin monte çalışmaları nedeniyle İlçe Stadı'nda sahaya çıkamayacak olan sarı-lacivertliler, rakibiyle İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.15'te başlayacak maçta Caner Ak düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı ve misafir tribün 15 TL olarak belirlendi. Sarı-lacivertlilerde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Sportif Direktör Cenk Laleci Hatayspor'u yenerek 2'de 2 yapacaklarını söyledi.

Menemenspor'un muhtemel on biri şöyle;

"Selmani - Semih, Trtovac, Diakite, Alberk, Taşkın, Mustafa, Murat Erdemir, Muhammed, Murat Elkatmış, Hüseyin."

DHA

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