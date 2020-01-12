Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

BALIKESİR (AA) - Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da asbaşkanlar Umut Kırtıl ve Mert Diker istifa etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Umut Kırtıl ve Mert Diker'in istifa dilekçelerini Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı'ya sunduğu belirtildi.

Yöneticilerin istifalarının kabul edildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Göreve başladığımız günden bu zamana kadar yaptıkları fedakarca çalışmalarına, maddi, manevi katkılarına ve bütün hizmetlerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.





Kaynak: AA