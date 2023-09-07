- Ekolojik denge için kağıt ve karton ürünlere ilgi arttı

Ambalaj sektörünün dev ismi doğada çözünen ve geri dönüşümlü, sağlıklı ambalaj ürünleriyle piyasanın yeni gözdesi oldu.

Çevre dostu ürünlerle ambalaj sektöründe farkındalık oluşturan Worldpack ambalaj, plastik ürünlerin çevresel tahribatının önüne geçmek ve sektör temsilcilerini bilgilendirmek adına çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Bu çerçevede aktif faaliyetler yürüten Worldpack - İnterpack ambalaj firmasının Yönetim Kurulu başkanı Volkan Beşenk, görüşmelerini sürdürüyor.

Yaptıkları farklı çalışmalar ve aktivitelerle insanlara dünyanın içinde bulunduğu riski anlatma gayretinde olduklarını ve sürekli bunun için görüşmeler yaptıklarını kaydeden Volkan Beşenk, daha iyi bir dünya için Avrupa'da yaptıkları çalışmalar doğrultusunda aynı çalışmaları Türkiye'de de uyguladıklarını söyledi.

Doğa dostu ürünlere Türkiye'den de çok ciddi anlamda geri dönüşler olduğunu ifade eden Beşenk, "İşletme sahipleri olsun, kullanıcılar olsun, son kullanıcılar olsun doğa dostu ürünlere ciddi anlamda talep gösteriyor, bu da bizi mutlu ediyor. Hedeflerimiz doğrultusunda çok hızlı bir şekilde ilerlediğimizi gözlemliyoruz. Halkımızı çok hızlı bir şekilde doğa dostu ürünler konusunda bilinçlendirme gayretindeyiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Geri dönüşler çok memnun edici bir şekilde devam ediyor ve daha iyi olmasını istiyoruz" dedi.

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"Plastik ürünler doğada çok uzun yıllar çözülmüyor"

Çalışmalarını emin adımlarla sürdüklerini aktaran Beşenk, "Biliyorsunuz ki plastik ürünler doğada çok uzun yıllar çözülmüyor. Doğayı kirletiyor, geri dönüşü olmayan zararlar vermeye devam ediyor, aynı zamanda ekolojik dengeyi de bozuyor. Fakat kâğıt ve karton ürünler bunun tam aksine çok kısa bir süre içerisinde doğada çözünebiliyor. Ekolojik dengeyi bozmuyor, çünkü herhangi bir kimyasal barındırmıyor. Ayrıca biz doğa dostu ürünlerimizi üretirken sertifikalı endüstriyel hormonlardan elde edilmiş selülozdan imal edilen kağıt ve kartonları kullanıyoruz. Bu da daha çevreci olmamızı sağlıyor bu konuda hassasiyetimiz çok yüksek" diye konuştu.

Ticaret erbaplarını veya piyasanın seçicilerinin en çok ekonomik maliyetleri tercih ettikleri için plastik ürünlere yöneldiğinin altını da çizen Beşenk, "İnsanları plastiği yöneten en büyük nedenlerden biri maliyetlerdir. Fakat yeni kullanmış olduğumuz teknolojilerle biz kağıt ürünler noktasında maliyetlerimizi plastik ürünlerin maliyetin çok fazla yaklaştırdık. Bundan dolayı insanlar artık kağıt ve karton ürünlerini tercih etmeye başladı. Tabii ki çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmanın bilinci çok önemli. Kesinlikle plastik ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. Daha iyi bir doğa ve daha iyi bir çevre için kağıt ve karton ürünlere yönelmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Doğa dostu ürünler bizleri çok heyecanlandırdı"

Tüketici olan pastane işletmecisi Muhammed Klay Leylak, plastik ürünler genel manada kanserojen etkiler oluşturduğunu ve müşterilerin sağlığını düşünmek zorunda olduklarını ifade etti.

Bu yüzden kâğıt ürünlere, geri dönüşümü olan ambalajlarla yola çıktıklarını söyleyen Leylak, "Şu anda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz, çok sağlıklı ve plastiğin yaydığı rahatsız edici kokuyu vermiyor ve bu çok güzel bir olay. Gıda sektörlerinde biliyorsunuz plastik hemen koku veriyor hem terletme yapıyor ki kağıt ürünlerle bu olaydan da kurtulduk. Şu an kâğıt ambalaj kullanıyoruz, sağlıklı olduğu için kağıda dönüş yaptık. Sağ olsun Müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler almaya başladık. Gelecekte çocuklarımıza sağlıklı yarınlar bırakmak için doğa dostu ürünlerle yola devam etmekteyiz. Herkese tavsiye ediyorum, doğa dostu ürünlerle herkes yola çıksın" ifadelerinde bulundu.

(RK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)