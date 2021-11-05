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Ekolojik ne demek, TDK'ya göre Ekolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ekolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ekolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ekolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ekolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ekolojik ne demek, TDK'ya göre Ekolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ekolojik ne demek? Ekolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ekolojik kelimesi. Peki ekolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ekolojik nedir, ekolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EKOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ekolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ekolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ekolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ekolojiyle ilgili olan

EKOLOJİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ekolojik ortam, ekolojik tarım

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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