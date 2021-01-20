Ekonomi haberleri: Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu 20 Ocak 2021 Çarşamba?

Küresel piyasalar ABD'deki başkanlık koltuğunun devredilmesi törenine odaklanırken iç piyasalarda zayıf bir gündem hakim. Dolar ve euro kuru ise haftanın başındaki düzeyini korumaya devam ediyor. Öte yandan analistler ve piyasalar Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği PPK toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. İşte döviz kurlarında son durum...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre - 0,03 oranında değişim gösterdi. Saat 10.59 itibariyle bir dolar 7,4483 TL'de alınıyor, 7,4523 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde - 0,02 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,0506 TL, satış kuru ise 9,0571 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,4580 liradan alınıyor, 7,4600 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4410 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,0610 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,0630 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,0310 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,4490 7,4500

Avro 9,0390 9,0400

Sterlin 10,1500 10,1900

ANKARA ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,4200 7,4800

Avro 9,0000 9,0700

Sterlin 10,0900 10,2700

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

20 Ocak 2021 Çarşamba günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

20 Ocak 2021 Çarşamba günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

100 DOLAR KAÇ TL YAPAR?

100 dolar 20 Ocak 2021 Çarşamba gününde 743,2100 TL'dir.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 0,53 artışla günü 1.565,01 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.578,30 puanla da rekor seviyeyi gördü. Dün yüzde 0,2 azalışla 7,4661'den günü tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4590 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanan şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olduğunu belirterek, bugün ABD'deki yemin töreni ve Biden'ın konuşmasının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Veri gündeminde ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.537 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.