Ekonomi haberleri: Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 26 Ocak 2021 Salı güncel döviz kurları

İç piyasaların yurt içinde takip edeceği önemli bir veri bulunmazken dolar kuru yeni güne yükselişle başladı. Son durum da vatandaşların odağında yer alıyor. İşte piyasaların gündemi ve güncel döviz kurlarındaki son durum...

DOLAR KAÇ TL? KAÇ PARA OLDU?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre 0,15 oranında değişim gösterdi. Saat 10.39 itibariyle bir dolar 7,4118TL'de alınıyor, 7,4182 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,06 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 8,9775TL, satış kuru ise 8,9854 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? 26 OCAK 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,4300 liradan alınıyor, 7,4320 liradan satılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3860 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,0140 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,0160 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 8,9730 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

26 Ocak 2021 Salı günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

26 Ocak 2021 Salı günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, dün 1.560 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 1.540,21 puandan tamamladı. Endeksin düşüşünde bankacılık hisselerinin yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmesi etkili oldu. Dün yüzde 0,1 azalışla 7,4090'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4290 seviyesinde işlem görüyor.

Dün akşam yayımlanan IMF'nin Türkiye ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimine ilişkin öncü bulgularda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6 büyüyeceği öngörüldü. Yayımlanan değerlendirmede hızlı para ve kredi büyümesinden uzaklaşan son politika dönüşünün memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "2020'nin sonlarından itibaren, para politikasının sıkılaştırılmasının, geçici düzenleyici tedbirlerin gevşetilmesinin ve devlete ait banka kredilerindeki belirgin yavaşlama Türk lirası üzerindeki baskıyı sınırlamaya ve güveni yeniden inşa etmeye yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışı takviminde ise ABD'nin tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.