Ekonomi haberleri: Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 26 Ocak 2021 Salı güncel altın fiyatları Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram, çeyrek ve ONS altındaki yükseliş dikkat çekerken yarım altın ise güne düşüşle başladı. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ocak 2021 Salı güncel altın fiyatları

1 13 26 OCAK 2021 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları, 26 Ocak Salı gününe yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 26 OCAK 2021 SALI GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 442,36 TL Satış: 442,45 TL