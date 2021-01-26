Ekonomi haberleri: Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 26 Ocak 2021 Salı güncel altın fiyatları
Ekonomi haberleri: Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 26 Ocak 2021 Salı güncel altın fiyatları
Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram, çeyrek ve ONS altındaki yükseliş dikkat çekerken yarım altın ise güne düşüşle başladı. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ocak 2021 Salı güncel altın fiyatları