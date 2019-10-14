Ekonomi için kritik veri açıklandı! İşte Ağustos ayı sanayi üretimi rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi Ağustos'ta aylık yüzde 2,8, yıllık bazda da yüzde3,6 düştü. Beklenti yıllık yüzde 0,7 düşüş olmasıydı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.