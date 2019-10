BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ekonomide geçen yıl maruz kaldığımız saldırının önünü kestik ve yeniden yükseliş sürecini başlattık. Faizlerden enflasyona, ihracattan cari dengeye kadar tüm göstergeler olumlu yönde ilerlemeye işaret ediyor." dedi.

Oktay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otelde AK Parti İlçe Teşkilatınca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, mobilya fuarında firmaların ve ustaların becerilerini görme imkanı bulduklarını söyledi.

Fuara 110 ülkeden 184 firmanın katılım gösterdiğini aktaran Oktay, "Bu yıl 42'ncisi düzenlenen MODEF EXPO 2019 Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın gelenekselleşen yapısıyla 110 ülkeden 184 mobilya firmasını İnegöl'de buluşturması takdire şayandır. 70'li yıllarda İnegöl Sanayi Sergisi ile başlayan fuar geleneği İnegöl'ü Bursa'nın dünyaya açılan penceresi haline getirmiştir. Büyük bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan İnegöl, mobilya sektöründeki başarısı yanında diğer sanayi kollarında da hem ülkemizde hem uluslararası düzeyde bir markadır. 1976'da kurulan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgelerindendir. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ise İnegöl'ün üretimdeki başarısında çok önemli bir yere sahiptir." diye konuştu.

Devletin, 2002 yılından bu yana mobilya sektörüne yaklaşık 3 milyar liralık yatırım teşviki verdiğini ifade eden Oktay, şunları aktardı:

"Mobilya sektörü 2018'de 3 bin 458, 2019'da ise bin 597 vatandaşımıza ek istihdam oluşturmuştur. Mobilya alanında ihracatımızı her yıl yükselterek dünyada 13. sıraya yükselmiş durumdayız. Sadece İnegöl'ün ihracatının 1 milyar dolar seviyesini aşmış olması, mobilya sektöründeki başarının en somut ifadesidir. Model ekonomi şehri haline gelen Bursamızın güzel ilçesi İnegöl'ün yazdığı başarı hikayesi, tüm şehirlerimize örnek olmalıdır. Geçen 17 yılda 81 ilimizin her birinde bu tür başarı hikayeleri yazılması için var gücümüzle çalıştık. Milletimizle, ülkemizin potansiyelini harekete geçirmek ve kalkınmasını sürdürülebilir kılmak için gereken reformları ve yatırımları yaptık. Çok şükür bu gayretlerimiz meyvelerini verdi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomimizi 17 yılda 3,5 kat büyüterek, Cumhuriyet tarihimizin en büyük atılımını gerçekleştirdik. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal güvenliğe her alanda ülkemize çağ atlattık."

- "Ekonomide geçen yıl maruz kaldığımız saldırının önünü kestik"

Türkiye'nin büyümesi için gece gündüz var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Fuat Oktay, her dönemde farklı engellemelerle de karşılaştıklarının altını çizdi.

Oktay, son 6 yılda kesintisiz bir saldırı dalgası olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği ve teşkilat neferlerimizin kararlı duruşuyla, tüm bu saldırıları birer birer boşa çıkardık. İnşallah bizden sonraki nesillere her türlü saldırıya çok daha dayanıklı bir Türkiye teslim edeceğiz. Ekonomide geçen yıl maruz kaldığımız saldırının önünü kestik ve yeniden yükseliş sürecini başlattık. Faizlerden enflasyona, ihracattan cari dengeye kadar tüm göstergeler olumlu yönde ilerlemeye işaret ediyor. İnşallah bu süreci kararlılıkla devam ettireceğiz. Milletimizi sadece ekonomik yönden rahatlatmakla kalmayacak, her alanda çok daha ileriye taşıyacağız.

Bir sanayi ve üretim vahası olan İnegöl de hizmet ve icraatlarımızdan hak ettiği aslan payını alacaktır. Yapımı süren İnegöl-Yenişehir yolu 2020'de tamamlanmış olacak. İnegöl'e Gedikpınar ve Hocaköy barajlarını inşa ediyoruz. Hocaköy Barajı'yla İnegöl ilçe merkezine içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmaktadır. İnegöl'de bulunan organize sanayi bölgelerinin, sanayicimizin ve iş insanlarımızın daima yanında olmayı sürdüreceğiz."

Türkiye'yi tüm illeriyle ve ilçeleriyle 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda hayal ettiklerinden öteye taşıyacaklarını anlatan Oktay, "Türkiye'yi ısrarla yalan ve iftira üzerine bina ettikleri kısır tartışmaların cenderesinde boğmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Gözleri olup görmeyenleri, kulakları olup duymayanları, dilleri olup doğruları söylemeyenleri milletimize havale ediyoruz. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça başka hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Her alandaki başarılarıyla dünyada gıptayla takip edilen bir Türkiye'de yaşıyor olduğumuzu asla unutmamalıyız. Kendimize ne kadar inanır ve ne kadar sağlam durursak, başarı çıtasını o derece yükseğe çıkartabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından İnegöl Belediyesini ziyaret eden Oktay'ı burada mehter takımı karşıladı. Belediye önünde toplanan vatandaşlarla selamlaşan ve hatıra fotoğrafı çektiren Oktay, daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA