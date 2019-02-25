Ekonomik beklentiler masaya yatırılıyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik "2019 Yılı Ekonomide Yurtiçi ve Yurtdışı Beklentileri, Piyasa Senaryoları" konulu bilgilendirme semineri düzenliyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik düzenlediği eğitim ve bilgilendirme seminerlerine bir yenisini daha ekliyor. 27 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 17.00'da İTSO Konferans Salonu'nda İş Yatırım iş birliğiyle gerçekleştirilecek "2019 Yılı Ekonomide Yurtiçi ve Yurtdışı Beklentileri, Piyasa Senaryoları" konulu bilgilendirme seminerine konuşmacı olarak katılacak olan İş Yatırım Menkûl Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan ve İş Yatırım Menkûl Değerler A.Ş. Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, 2019 ekonomisine dair bilgilendirmelerde bulunacak.

Üyelere çağrıda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Oda üyelerimize yönelik olarak düzenlediğimiz eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Alanında uzman konuşmacılarımızın iştirâkiyle 27 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 17.00'da Odamız Konferans Salonu'nda İş Yatırım iş birliğiyle "2019 Yılı Ekonomide Yurtiçi ve Yurtdışı Beklentileri, Piyasa Senaryoları" konulu seminer gerçekleştireceğiz. Bu seminerin oldukça verimli bilgiler sunacağı düşüncesindeyiz. Üyelerimizin güncel konularda bilgi sahibi olmalarını önemsiyoruz ve bu tür faaliyetlerimizi sürekli olarak devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA