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Ekonomik güven eylülde yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre, ağustos ayında 85.9 düzeyinde olan ekonomik güven endeksi, aylül ayında yüzde 3.1 artarak 88.5 değerine yükseldi.

Ekonomik güven eylülde yükseldi

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayındaki 85.9 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 3.1 artarak 88.5 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİk verilerine göre Eylül'de aylık bazda;

  • Tüketici güven endeksi yüzde 3.2 artarak 82.0 değerini,
  • Reel kesim güven endeksi yüzde 0.5 artarak 105.7 değerini,
  • Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4 artarak 74.9 değerini aldı.

Aynı dönemde;

  •  perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.5 azalarak 93.5 değerini,
  •  inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.0 azalarak 83.3 değerini aldı.

Ekonomik güven eylülde yükseldi

Tüketici güven endeksinde gerçekleştirilen güncelleme ekonomik güven endeksine de yansıtıldı.

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi ise Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.2 arttı; Ağustos ayında 85.9 olan endeks, Eylül ayında 88.6 oldu.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Berna Akkaya
Editör


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