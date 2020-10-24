Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çeşitli birimlere yeni atamalar gerçekleştirildi. Ataması yapılan kişilerin önümüzdeki günlerde göreve başlaması beklenirken bu kişilerin hayatı da okurlar tarafından merak konusu oldu. Peki Ahmet Yalçın Yalçınkaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi göreve atandı? İşte detaylar...

AHMET YAÇIN YALÇINKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? GÖREVİ NE?

37 yaşındaki Ahmet Yalçın Yalçınkaya, 1983 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi'nde Siyasi Bilgiler Fakültesi'ne bağlı Maliye bölümünde eğitimini tamamlayan Yalçınkaya, 14 Haziran 2019 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak Ekonomi Programları ve Araştırma Genel Müdürlüğü pozisyonuna getirildi.

Ahmet Yalçın Yalçınkaya (sağda) ve Ağrı Valisi Dr. Osman Varol (solda)

Resmi Gazete'de yayımlanan son atama kararlarında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası taşından karar kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne atanan Ahmet Yalçın Yalçınkaya'nın kişisel yaşantısı hakkında henüz veri bulunmamaktadır.