Ekonominin başına geçecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mehmet Şimşek kararını verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti genel merkezinde görüştüğü Mehmet Şimşek, siyasete geri dönmeyeceğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Ekonominin başına geçecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mehmet Şimşek kararını verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda ekonominin başına getireceği söylenen Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün akşam saatlerinde AK Parti genel merkez binasına geldi. Burada AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşen Şimşek, siyasete geri dönmesi yönündeki talebi reddetti.

ÇELİK: HER KONUDA YARDIMCI OLACAĞINI BEYAN ETTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu konuda şunları söyledi: "Sivil toplum kuruluşlarında önemli danışmanlıklar yapıyor. Dünyada geliştirilen politikalara katkı veriyor. Aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak herhangi bir şekilde beyan ettiği, emrettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini, her türlü çabayı göstereceğini, emek sarf edeceğini bir kere daha ifade etti. Dolayısıyla dediğim gibi olağanüstü bir durum yok Mehmet Bey'le ilgili. Mehmet Bey zaten gelip giden bir arkadaşımız buraya. Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. Aktif siyaseti kendisi düşünmüyor."

ŞİMŞEK: AKTİF SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri için çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.

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