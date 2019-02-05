Ekonominin dinamikleri tek vücut oldu

İnegöl ekonomisinin dinamiklerini oluşturan STK'ların başkanları, ekonomik kalkınmanın tek vücut halinde sürdürülebilmesi için ortak akıl toplantısında bir araya geldi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen yemekli toplantıda İnegöl'ün gelişimi ve kalkınması için atılması gereken adımlar ile ilçenin meseleleri ve çözüm yolları masaya yatırıldı. İlçenin menfaatleri doğrultusunda ortak hareket edilmesi yönünde kararlar alındı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Bu toplantı, İTSO ile birlikte İnegöl ekonomisine yön veren odalarımızın ve derneklerimizin ilk defa bir araya geldiği bir toplantı olma özelliğini taşıyor. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda 4 bin 200 kayıtlı üyemiz var, esnaf odalarımızda 6 bin civarında üye var. Toplam 10 bini geçen esnafı temsil eden derneklerimizin başkanları burada bulunuyorlar. Bu gücün sosyal ve ekonomik hayatta birbirleriyle ilişkileri bulunuyor. İnegöl şehrinde ekonomik ve yapısal sorunlar gibi ilçemizi ve esnafımızı ilgilendiren olumlu veya olumsuz her türlü konuda bir olup birlikte hareket etme düşüncesindeyiz. Bu bir ilk oluyor, inşallah bundan sonra devamını getireceğiz.Katılımcılarımızın belirlediği gündem maddeleriyle 2 ayda bir bu toplantıları gerçekleştirmek istiyoruz. İnegöl ekonomisine ve sosyal yapısına daha fazla katkı sağlamak ve olumlu projeleri hayata geçirmek için adımlar atacağız. Programa iştirak eden değerli başkanlarıma teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA