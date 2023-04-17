Ekonominin kalbi İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor!

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi'nin Bankalar etabı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek. Eşsiz mimarisiyle göz kamaştırıcı büyüklükte olan merkez ise son teknoloji ofisleri ile dünyanın önde gelen finans merkezleri arasında yerini alacak. Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi açılışına, iş dünyası ve finans sektörünün önde gelen isimlerinin katılması bekleniyor. İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından bir çok misafiri ağırlayacak. 65 milyar liraya yapımı tamamlanan Finans Merkezinin 50 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.



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BANKALAR ETABI AÇILIŞI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede bankaları etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi’nde yer alması bekleniyor. Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE AKILLI ŞEHİR MODELİ

İstanbul Finans Merkezi’nde, son teknoloji ile donatılmış ve ustalıkla tasarlanmış 21 ofis binası bulunuyor. Projede ofisler ve alış veriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı. İstanbul Finans Merkezi çağdaş ofisler, ortak çalışma alanları ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak.



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EN ÜNLÜ RESTORAN VE MARKALAR BİR ARADA

İstanbul Finans Merkezi’ndeki Alışveriş Merkezi ise modern imkânları, özel mimarisi ve fonksiyonel tasarımı ile merkezin özünü yansıtacak şekilde dizayn ediliyor. Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3.3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş konforu yaşatacak AVM içerisinde; gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak. Ayrıca 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı.



