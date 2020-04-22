Ekonomist Alkin: MB elinden geldiği kadar destek vermeye çalışıyor

Merkez Bankası(MB) Para Politikası Kurulu'nun 100 baz puanlık faiz indirimini değerlendiren Ekonomist Emre Alkin, "Merkez Bankası hem emisyonla hem de faiz oranlarıyla elinden geldiği kadar ekonomiye destek vermeye çalışıyor" dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirimle yüzde 9.75'ten yüzde 8.75'e düşürdü. Faiz indirimini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, "Koronavirüs salgını sebebiyle faiz oranlarına karşı hassasiyetin kaybolduğu zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bugün yaptığı faiz indirimi benim için şok niteliğinde değil. Bütün dünyadaki Merkez Bankaları'nın ellerindeki tüm olanakları seferber ettiği bir durumda Merkez Bankası'nın aldığı kararı garip ya da anlaşılmaz bulmuyorum. Dolayısıyla 1 puanlık faiz indirimine yönelik ilk anda yapılan eleştirileri soğukkanlı bulmuyorum" dedi.

ELİNDEN GELDİĞİ KADAR EKONOMİYE DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYOR

Merkez Bankası hem emisyonla hem de faiz oranlarıyla elinden geldiği kadar ekonomiye destek vermeye çalıştığına dikkat çeken Alkin, "Ekonomi yönetimi yapılabileceklerin tamamını yapmak zorundadır. MB'nin kararını bir seçenek değil bir zorunluluk diye değerlendirmek gerekir. Ekonomiyi ayakta tutmak için muhtelif reçetelerin denendiği bir dönemden geçiliyor. Böylesi bir dönemde faiz oranlarının düşürülmesinden dolayı ortaya çıkacak yan etkilere kimsenin dönüp bakacağını düşünmüyorum. O ilerideki zamanlarda konuşacağımız ayrıntı. Döviz kurları da faiz indirimine karşı sınırlı bir tepki gösterdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA