Ekonomist (İktisatçı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ekonomist (İktisatçı) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ekonomist (İktisatçı) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ekonomist (İktisatçı) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ekonomist (İktisatçı) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ekonomist (İktisatçı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ekonomist (İktisatçı) Maaşları

Ekonomist (İktisatçı) maaşı ortalama olarak aylık 7750_TL'dir. En düşük Ekonomist (İktisatçı) maaşı 6450_TL, En yüksek ise 9050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ekonomist (İktisatçı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2631.01

Meslek Adı :

Ekonomist (İktisatçı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Ekonomistler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekonomik problemlere çözüm getirmek amacıyla ekonomik prensipleri uygulayan ve araştırma çalışmalarını yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ekonomist (İktisatçı),işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mal ve hizmet üretiminin organizasyonunu, pazarlama usulleri, ticari eğilimler, kredi yapıları fiyat politikaları tüketim, istihdam verimlilik ve diğer ekonomik durumlarla ilgili çalışmalar yapmak,

b) İstatistiki bilgi ve fiyat endekslerini göz önünde bulundurarak maliyet ve fiyat analizleri yapmak,

c) Malın üretim maliyetini, üretici karını, mevsim şartlarını ve diğer ekonomik etkenleri hesaplayarak fiyat tespitleri yapmak,

d) Fiyatlarla ilgili belirli kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,

e) İş piyasası durumlarındaki değişmeleri ve diğer ekonomik faktörlerdeki eğilimleri incelemek ve tahminler yürütmek,

f) Hükümet ve diğer kuruluşların tarım, endüstri, ticaret ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerinde yardımcı olarak planlar hazırlamak,

g) Ekonomi bilimini gelişmesiyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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