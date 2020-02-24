Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Yatırımların önündeki engel kredi olsaydı, hükumet bu kadar kredi pompalamasına rağmen yatırımlar azalmazdı." dedi.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, teklifin ilk imza sahibinin AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök olmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, "Orada bir kadın milletvekilini görmek iyi oldu." diye konuştu.

Vatandaşların kendilerini güvende hissetmediğini, bunun ekonomiye de yansıdığını savunan Emecan, geçen yıl Genel Kurulda bir kanun teklifinden çıkarılan, derneklere bildirim zorunluluğu getiren düzenlemenin bugün yeniden teklifle ele alınmasının vatandaşta baskı yaratacağını öne sürdü.

Depreme yönelik önleyici tedbirlerin zamanında hayata geçirilmediğini, sadece afetlerin sonuçlarına yönelik düzenlemeler yapıldığını iddia eden Emecan, "Bunlar, iktidarın ağustos böceği gibi çalışmasının sonucudur." ifadesini kullandı.

Emecan, son yıllarda en çok yenilenebilir enerji yatırımının, iktidarın desteklediği şirketler tarafından yapıldığını ileri sürerek, teklifin buna ilişkin maddelerinin bu bağlamda değerlendirilmesini istedi.

- "Vatandaş fişlenecek"

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, teklifle kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynağın 25 milyar liradan 35 milyar liraya çıkarılmasının öngörüldüğünü anımsatarak, "Bankacılık sisteminin yapısındaki sorunlar çözülmeden ve yargı sistemindeki yavaşlık ortadan kaldırılmadan, 10 milyar lira fazla kefalet vererek yapısal sorunlar çözülemez." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, bahis ve kumarda parasını kaybettiği için çok sayıda vatandaşın intihar ettiğini, bunların önüne geçilmesi için yasa dışı veya yasal olan bahis ve kumar oynanmasının önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılmasını istedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, esnafın borcu varken Esnaf ve Ahilik Sandığı için kesinti yapılmasının söz konusu kesimin daha da zorlanmasına yol açacağına işaret ederek, sandığın faaliyete başlama tarihinin ertelenmesine yönelik düzenlemenin yerinde olduğunu söyledi.

Derneklere bildirim zorunluluğu getiren maddenin vatandaşların fişlenmesine yol açacağını ileri süren Arı, Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracılarından, ekonomik kriz nedeniyle borçlarını ödeyemeyenlerin kapıya konulacaklarını da iddia etti.

- "Borçlanma teşvik ediliyor"

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Türkiye'de ağır bir işsizlik sorunu bulunduğunu, ancak teklifte işsizliğe çözümün değil, işverene asgari ücret desteğinin bulunduğunu söyledi.

Böke, KOBİ'lerin borç yükünün 2019 yılında ağırlaştığını savundu. Böke, KOBİ'lerin borçlanmasına ihtiyaç duymayacak bir düzenleme yerine, kefalet tutarı artırılarak borçlanmanın teşvik edildiğini belirtti.

Türkiye'de kullanılan kredi tutarının, GSYH'ye oranının sürekli artış eğiliminde olduğunu ifade eden Böke, iktidarın Kredi Garanti Fonu üzerinden daha fazla kredi verilmesini sağladığını ancak yatırımların azaldığını kaydetti. Böke, "Yatırımların önündeki engel kredi olsaydı, hükumet bu kadar kredi pompalamasına rağmen yatırımlar azalmazdı." dedi.

Komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak, maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.





Kaynak: AA