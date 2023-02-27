Ekow Mills kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekow Mills Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ekow Mills kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ekow Mills ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.