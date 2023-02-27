Ekow Mills kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekow Mills Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekow Mills adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ekow Mills Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ekow Mills 30 Temmuz 2002 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ekow Mills Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ekow Mills, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ekow Mills'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Ekow Mills Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ekow Mills futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Vallad. Juv. A
1 Ocak 2022 yılında Loja CD
1 Temmuz 2022 yılında FC Drita
Ekow Mills Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ekow Mills şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Storm Academy Football Ghana (2014-2021)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.