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EKPSS 2022 başvuru tarihi ne zaman? 2022 EKPSS olacak mı?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adaylar EKPSS 2022 başvuru tarihi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) 2 yılda bir düzenlenmektedir. Peki bu yıl EKPSS sınavı olacak mı?

EKPSS 2022 başvuru tarihi ne zaman? 2022 EKPSS olacak mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen EKPSS'nin 2022 yılında yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Engelli bireylere devlette çalışma imkanı sağlayan EKPSS'nin iki yılda bir gerçekleştirildiği bilinmektedir. İşte 2022 EKPSS olacak mı? EKPSS 2022 başvuru tarihi ne zaman? sorularının yanıtları... 

2021 EKPSS OLACAK MI?

EKPSS 2021 yılında düzenlenmeyecektir. Bu nedenle 2022 yılının Eylül ayında EKPSS sınavının uygulanması bekleniyor. Ancak ÖSYM'den 2022 EKPSS sınav tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. 2022 EKPSS sınav ve başvuru tarihi netleştiğinde haberimizde yer verilecektir. 

EKPSS 2022 başvuru tarihi ne zaman? 2022 EKPSS olacak mı?

EKPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2 yılda bir yapılan EKPSS'nin sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olur. Fakat yeni bir sınavın yapılamaması durumunda da sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder. 

EKPSS 2022 başvuru tarihi ne zaman? 2022 EKPSS olacak mı?

EKPSS'DE KAÇ SORU VAR?

EKPSS'de çıkan soru sayısı şöyle;

Genel Yetenek Testi

1) Türkçe 15 soru
2) Matematik 15 soru

Genel Kültür Testi

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 soru
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru
4)Türkiye Coğrafyası 5 soru
5)Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6 soru

{TITLE_STRIP}2022 EKPSS konuları neler?

EKPSS 2022 başvuru tarihi ne zaman? 2022 EKPSS olacak mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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