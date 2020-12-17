ÖSYM tarafından 15 Kasım'da 81 il genelinde merkezi olarak gerçekleştirilen EKPSS tamamlandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilir. Peki EKPSS 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere atanır? EKPSS'den kaç puan alınırsa atanılır?

EKPSS KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?

EKPSS 2020 taban puanları açıklanmadı ancak bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. EKPSS 60, 65, 70, 75, 80 puan alan adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda kadroları ve taban puanlarını incelemeleri gerekiyor. Kılavuz yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine ekleme yapılacak.

EKPSS kura tercihleri ne zaman 2020 yapılacak? EKPSS atama puanları 2020 açıklandı mı?

EKPSS 60, 65,70,75, 80 PUANLA ATANANLAR

EKPSS'ye girip bu aşağıdaki puanları alarak atandıkları illere bakıp analiz yapabilirsiniz.

69,500 le Ankara Milli eğitim herkese hayırlı olsun.

68 adiyaman

67,95 kırşehir milli eğitim

lisans 4yıl 71,00536 genel kurmay başkanlığı ekpssp3 veri hazırlama ve kontrol işletmeni gih derece9

2016 ekpss puanı ile tercih yaptım 66 puanla atanamadım nasip değilmiş

84,50 mersin adalet bakanlığı

80,5 puan ile Kahramanmaraş Belediyesi Makine Müh.

Adana meb 73.082 1.tercih memur

69 puanla balıkesı tıbbı sekreterlik. onlısans

EKPSS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı mı? EKPSS puan kontenjan kılavuzu!

EKPSS ATAMA PUANLARI AÇIKLANDI MI?

15 Kasım tarihinde uygulanan EKPSS doğrultusunda alım yapılacak memur kadroları ve taban puanları henüz açıklanmadı. Atama için kılavuzun yayımlanması ve puanların açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

EKPSS Sonucu İle Yerleştirmenin Yapılması

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

EKPSS cevap anahtarı 2020 | EKPSS cevap kağıdı görüntüleme

Kura İle Yerleştirmenin Yapılması

İlköğretim/ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) dahil)/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

EKPSS baraj puanı kaç? EKPSS ile atanmak için kaç puan gerekli? EKPSS memurluk puanları nasıl?