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EKPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri başladı mı 2021?

EKPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri ne zaman 2021? EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, atama yapılacak 2 bin 140 kadro için engellilerin tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. İşte son dakika açıklaması....

EKPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri başladı mı 2021?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) atama tercihleri başlıyor. Binlerce adayın haftalardır beklediği tercih işlemlerinin başlayacağı duyuruldu. Peki ; EKPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri başladı mı? İşte detaylar...

EKPSS ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, atama yapılacak 2 bin 140 kadro için engellilerin tercih işlemlerinin bugün başlayacağını açıklamıştı. 

Tercih işlemleri başladı.

Adaylar tercihlerini, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI 2021?

Selçuk, "Atama yapılacak 2 bin 140 kadro için engellilerin tercih işlemleri bugün başlayacak." dedi.

EKPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri başladı mı 2021?

EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS 2020 CEVAP KAĞIDI İÇİN TIKLAYINIZ

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EKPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri başladı mı 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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