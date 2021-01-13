EKPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri başladı mı 2021?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) atama tercihleri başlıyor. Binlerce adayın haftalardır beklediği tercih işlemlerinin başlayacağı duyuruldu. Peki ; EKPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri başladı mı? İşte detaylar...

EKPSS ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, atama yapılacak 2 bin 140 kadro için engellilerin tercih işlemlerinin bugün başlayacağını açıklamıştı.

Tercih işlemleri başladı.

Adaylar tercihlerini, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI 2021?

Selçuk, "Atama yapılacak 2 bin 140 kadro için engellilerin tercih işlemleri bugün başlayacak." dedi.

EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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