EKPSS branş sıralaması | EKPSS branş bazında sıralama 2020 | EKPSS Branş Sıralaması nasıl öğrenilir?

EKPSS Branş Sıralaması nasıl öğrenilir? Binlerce engelli adayı kamu kurumlarında memur olarak çalışma hayali kuruyor. Bu sebeple EKPSS sınavına giren adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra bu kez EKPSS branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarih için bekleyişe girmişti. ÖSYM 31 Aralık 2020 itibariyle branş bazında sıralamaları açıkladı. İşte güncellenen EKPSS branş sıralaması...

EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı. Adaylar aşağıdaki linkten sıralamaları öğrenebilir.

EKPSS BRANŞ SIRALAMALARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR 2020

ÖSYM Başkanlığı tarafından son dakika gelen açıklama şöyle;

''Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.''

EKPSS NEDİR?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı yani EKPSS, engelli kişilerin devlet memuru olabilmesi için 2014 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren bir sınav sistemi olarak bilinmektedir.

EKPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?

EKPSS sınavına girmek isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangi bir nedenle kamu haklarından mahrum olmamak

18 yaşının üstünde olmak, (Meslek ve sanat okulu mezunları için yaş sınırı 15 olarak belirlenmiştir)

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 53. Maddede kasten işlenen bir suç çerçevesinde bir veya daha fazla yıl hapis cezası almamış olması, aynı zamanda anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar işlememiş olması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan askerlik şartını taşıyor olması

Engelli KPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin dördüncü maddesinde yer alan yüzde 40 ve üzeri çalışabilir raporuna sahip olmaları

Tercih edilmek istenen kadro özelinde belirlenmiş başvuru ve atama şartlarını taşıyor olmak