EKPSS cevap anahtarı 2020 | EKPSS cevap kağıdı görüntüleme

EKPSS cevap kağıdı görüntüleme | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) adaylarının cevap kâğıtları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden erişime açıldı. Memur olmak isteyen binlerce engelli adayının merakla beklediği sonuçların açıklanmasının ardından Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları da açıklandı. İşte EKPSS cevap anahtarı 2020...

EKPSS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME 2020

EKPSS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Adaylar cevap kağıtlarını ise ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek erişebilir.

Cevap kağıdında sınavda kullanılan cevap kâğıdı görüntüsü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeler, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevaplar görüntülenebilmektedir.

EKPSS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME 2020 EKRANI

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM kura tercih tarihleri hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.

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