EKPSS kura sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? EKPSS atama sonuçları sorgula!

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini yapan engelli memur adaylarının dikkatleri ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarda. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar boş devlet kadrolarına yerleştirilmeyi bekliyor. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura sonuçları 2021 açıklandı mı?

EKPSS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ise 5 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den konuya ilişkin son dakika açıklamalar geldikçe haberimizdeki yerini alacaktır.

ÖSYM EKPSS KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.