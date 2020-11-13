EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sınav sonuç sorgulama 2020

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce engelli adayı 15 Kasım 2020 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girdi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonrası bu kez sınav sonuçları merak ediliyor. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılacak. Peki EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS sınav sonuç sorgulama 2020.

EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sınav sonuçları, 17 Aralık'ta açıklanacak.

Sınav, saat 10.15'te başladı. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre uygulamaları yapıldı.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

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EKPSS KURA NEDİR?

EKPSS dışında kura yöntemi ile yapılan atamalar da, ilkokul, ortaokul ve özel eğitim iş uygulama okulu mezunu olan engelli bireylerin noter huzurunda yaptığı tercihlere göre devlet memurluğuna yerleştirilmeleri ile gerçekleştirilir.

EKPSS'YE GİRME ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS’ye girmek adına, engelli memur adaylarının belli başlı şartları taşıması gerekmektedir. ÖSYM tarafından açıklanan resmi şartnameleri başarıyla taşıyan adaylar, sınava giriş ve tercih yapma konusunda problem yaşamamaktadır.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Herhangi bir nedenle kamu haklarından mahrum olmamak,18 yaşının üstünde olmak, (Meslek ve sanat okulu mezunları için yaş sınırı 15 olarak belirlenmiştir)Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 53. Maddede kasten işlenen bir suç çerçevesinde bir veya daha fazla yıl hapis cezası almamış olması, aynı zamanda anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar işlememiş olması,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan askerlik şartını taşıyor olması,Engelli KPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin dördüncü maddesinde yer alan yüzde 40 ve üzeri çalışabilir raporuna sahip olmaları,Tercih edilmek istenen kadro özelinde belirlenmiş başvuru ve atama şartlarını taşıyor olmak, EKPSS’ye girmek adına aranan şartlar arasında yer almaktadır.Tüm bu şartları başarıyla taşıyan engelli memur adaylarının, dikkat etmesi gereken bazı hususlar da bulunmaktadır.